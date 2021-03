Nach Dänemark hat auch Norwegen den Gebrauch des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca ausgesetzt.

Zur Begründung verwies die Nationale Gesundheitsbehörde in Oslo auf Hinweise möglicher gefährlicher Nebenwirkungen. Dänemark hatte nach einem Bericht über schwere Fälle von Blutgerinnungsstörungen bei Geimpften den vorläufigen Stopp angeordnet. Österreich hatte vor ein paar Tagen einen ähnlichen Schritt gemacht und erst einmal eine bestimmte Charge des Astrazeneca-Stoffs aus dem Verkehr gezogen.



Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums äußerte sich zurückhaltend, Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca zu stoppen. Nach jetzigem Stand gebe es keine Hinweise darauf, dass der Todesfall in Dänemark mit einer Corona-Impfung ursächlich in Verbindung stehe. Aktuell untersuchten die europäischen Arzneimittelbehörden den Fall.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.