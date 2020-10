Als nächste Großstadt Deutschlands hat Stuttgart den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

Das teilte die baden-württembergische Landeshauptstadt am Abend mit. Man bereite die Einführung einer Sperrstunde, die Beschränkung des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit sowie die Maskenpflicht innerhalb des City-Rings vor.



Ähnliche Maßnahmen haben bereits Berlin und Bremen eingeführt, auch in Köln wurden die Corona-Auflagen verschärft. In Hamburg muss ab Montag in öffentlichen Gebäuden und in Gastronomiebetrieben ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Außerdem gilt in einigen Bundesländern ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus Risikogebieten.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.