Sie kamen aus der chinesischen Stadt Wuhan und müssen jetzt für 14 Tage in Quarantäne: 124 Bundesbürger und ihre Angehörigen sind mit einer Bundeswehr-Maschine nach Frankfurt am Main geflogen worden. Bei einem Passagier besteht der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus.

Die Passagiere wurden nach der Landung in Frankfurt in eine zum medizinischen Zentrum umgebaute Turnhalle gebracht. Dort wurden sie befragt und untersucht. Elf Personen kamen direkt vom Flugzeug in die Frankfurter Universitätsklinik; sie wiesen nach Angaben der hessischen Landesregierung diverse medizinische Beschwerden auf. Einer von ihnen könnte sich mit dem Corona-Virus infiziert haben; er wird derzeit untersucht. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte vor der Landung noch erklärt, niemand an Bord des Flugzeugs weise Krankheitssymptome auf. Die Passagiere sollen 14 Tage lang in Quarantäne in einer Bundeswehr-Kaserne im pfälzischen Germersheim untergebracht werden. Es handelt sich um 100 Deutsche, 22 Chinesen, einen US-Bürger und einen Rumänen. Unter ihnen sind 21 Kinder unter sieben Jahren.

Zwischenstopp in Moskau wurde untersagt

Auf dem Flug von Wuhan nach Frankfurt war ein zunächst zugesagter Zwischenstopp in Moskau von den dortigen Behörden dann doch untersagt worden. Das Flugzeug flog daraufhin nach Helsinki, wo es aufgetankt und die Crew ausgetauscht wurde. Die Absage Russlands sorgte für diplomatische Verstimmungen. Moskau hatte Kapazitätsengpässe als Grund angegeben. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer deutete an, dass man sich mit dieser Erklärung nicht zufriedengeben werde.

Achter Krankheitsfall in Deutschland festgestellt

In Deutschland wurde ein achter Fall der Lungenkrankheit festgestellt. Erneut handelt es sich um einen Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto in Stockdorf bei München. Dort hatte eine chinesische Kollegin während einer Schulung Kollegen angesteckt.



In China ist die Zahl der Corona-Infektionen auf rund 11.800 gestiegen. 259 Menschen sind laut der Gesundheitskommission bisher an den Folgen des Virus gestorben.