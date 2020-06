Angesichts des Coronavirus-Ausbruchs in einer Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet Wachsamkeit gefordert.

Das Beispiel zeige, wie schnell und plötzlich sich das Virus verbreite, wenn sich nicht an die Auflagen gehalten werde, sagte Laschet am Abend. Mit den gelockerten Beschränkungen habe das nichts zu tun, weil in der Fleischindustrie während des Shutdowns gearbeitet worden sei. Dagegen führte der Sprecher der vom Ausbruch betroffenen Firma Tönnies, Vielstädte, die plötzliche Ausbreitung auf die Erleichterungen zurück. Dadurch hätten viele Werksarbeiter mehr Kontakte im Privatleben.



Bei Tönnies stieg die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter inzwischen auf etwa 660. Rund 7.000 Menschen sind den Angaben des Kreises Gütersloh zufolge in Quarantäne. Schulen und Kitas sind geschlossen.

