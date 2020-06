Nach dem Coronavirus-Ausbruch in einer nordrhein-westfälischen Fleischfabrik fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ein umgehendes Verbot von Werkverträgen.

Der stellvertretende NGG-Bundesvorsitzende, Adjan, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er erwarte von der Politik, dass diesem kranken System nun endlich ein Ende gemacht werde. Das von der Bundesregierung beschlossene Verbot von Werkverträgen müsse ohne Abstriche im Gesetzgebungsverfahren umgesetzt werden. Dagegen sagte die Präsidentin des Bundesverbandes der Fleischwarenindustrie, Dehm, der "Neuen Osnabrücker Zeitung", durch ein Verbot von Werkverträgen drohten bei einigen Unternehmen erhebliche Personalprobleme. Ihre Branche könne nicht so hohe Stundenlöhne zahlen wie etwa Automobilhersteller.



Bei dem Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück stieg die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter inzwischen auf etwa 660. Rund 7.000 Menschen sind wegen des Ausbruchs in Quarantäne. Schulen und Kitas bleiben bis zu den Sommerferien geschlossen.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet mahnte zu Wachsamkeit. Das Beispiel zeige, wie schnell und plötzlich sich das Virus verbreite, wenn sich nicht an die Auflagen gehalten werde, sagte Laschet am Abend.