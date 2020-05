Die spanische Regierung hält die strikten Ausgangsbeschränkungen in Madrid und Barcelona aufrecht.

Die beiden Städte werden von den Lockerungen ausgenommen, die ab Montag in zahlreichen anderen Orten des Landes in Kraft treten. Dort sind dann wieder Familientreffen und Verabredungen mit Freunden erlaubt. Auch die Außenbereiche von Cafés und Bars dürfen wieder öffnen. Wegen der hohen Infektionzahlen müssten Madrid und Barcelona auf diese Lockerungen noch mindestens eine Woche warten, erklärte das Gesundheitsministerium.



Die italienische Regierung plant laut Medienberichten, die Landesgrenzen ab dem 3. Juni wieder zu öffnen. Dann könnten Menschen aus der EU und dem Schengen-Raum wieder einreisen, ohne zwei Wochen in Quarantäne zu müssen. Eine Grenzöffnung wäre vor allem für die Tourismusbranche wichtig.



In der Türkei trat um Mitternacht ein weiteres mehrtägiges Ausgehverbot in Kraft. Es gilt in 15 Provinzen, das sind deutlich weniger als an vorherigen Wochenenden.