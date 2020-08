Angesichts zunehmender Infektionen mit dem Coronavirus auf den spanischen Balearen wird im Auswärtigen Amt über eine Reisewarnung beraten.

Man beobachte die Lage sehr genau, sagte eine Sprecherin. Auf den zu den Balearen gehörenden Inseln - darunter Mallorca, Menorca und Ibiza - waren die Infektionszahlen zuletzt gestiegen. Auf Mallorca wurden in den vergangenen Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner registriert. Diese Grenze gilt in deutschen Behörden als relevant für eine Einstufung als Risikogebiet und damit für Reisewarnungen. Seit zwei Monaten sind Reisen auf die Balearen wieder möglich. Vor einem Monat sorgten Berichte von Partys auf Mallorca ohne Masken und Abstand für Kritik. Kurz darauf wurden beliebte Partylokale auf der Insel geschlossen.



Eine Reisewarnung gilt bereits für die spanischen Regionen Aragon, Katalonien, Baskenland und Navarra sowie für die Region rund um Madrid. Wegen der Infektionslage wurden in Spanien die Diskotheken wieder geschlossen. Zudem gilt nun ein Rauchverbot im Freien, wenn ein Abstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann.