Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Bas, hält mehr Aufklärung über Corona-Impfung für nötig.

Gerade in Sozialen Medien kursierten viele Falschmeldungen, sagte sie im RBB-Hörfunk. Insbesondere junge Menschen ließen sich dadurch verunsichern. Sie selbst werde häufig gefragt, ob dies oder das tatsächlich wahr sei, was in manchen Videos behauptet werde. Bas, die auch Mitglied im Gesundheitsausschuss ist, führte aus, Impfungen schützten einen selbst und seien gelebte Solidarität gegenüber der Gesellschaft. Zudem gehe sie davon aus, dass viele Einrichtungen im Herbst erklären würden, bevor man den Laden ganz schließe, lasse man lieber nur noch Genesene und Geimpfte hinein.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.