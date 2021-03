Nach dem sogenannten Kindergipfel hat der Präsident des Bayerischen Jugendrings, Fack, die Ergebnisse als durchwachsen bezeichnet.

Im BR-Hörfunk sagte er, es sei zwar hilfreich gewesen, dass Kinder und Jugendliche der Politik ihre Perspektive schildern konnten. Es sei aber nicht nachvollziehbar, dass Museen, Zoos und Büchereien öffnen könnten, Jugendzentren oder andere Jugendäuser aber nicht. Bei den Jugendlichen gebe es eine zunehmende Verunsicherung, die man begleiten müsse, betonte Fack.



Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich gestern mit Vertretern von Verbänden sowie Kindern und Jugendlichen getroffen. Dabei sagte der CSU-Chef 55 Millionen Euro zusätzlich für deren Unterstützung in der Corona-Pandemie zu. Das Geld soll unter anderem in Nachhilfeprogramme und in die Sozialarbeit fließen. Als Beispiel wurden Angebote durch digitale Streetworker genannt.

