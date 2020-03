Wegen der Coronavirus-Krise wird in Bayern der Beginn der Abiturprüfungen verschoben.

Sie sollen nun am 20. Mai statt wie bisher geplant am 30. April starten, wie das Kultusministerium in München mitteilte. Es gelte, faire Bedingungen für die Schüler sicherzustellen, erklärte Minister Piazolo. Wegen der Einstellung des Unterrichts bis nach den Osterferien gebe es nicht genügend Vorbereitungszeit. Es sei ihm wichtig gewesen, neue Prüfungstermine mit Lehrkräften, Eltern, Schülern und Direktoren abzustimmen, fügte Piazolo hinzu. Seit Anfang dieser Woche sind in Bayern wie in allen anderen Bundesländern die Schulen geschlossen.



Russland beschloss wegen der Corona-Krise eine Schließung aller Schulen. Die Maßnahme gelte ab dem nächsten Montag für drei Wochen, teilten die Bildungsbehörden mit. In Russland gibt es bislang 114 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Der Kreml kündigte Maßnahmen an, um die Verbreitung einzudämmen. So sollen die Grenzen für ausländische Reisende geschlossen werden. Zudem wurden für diejenigen, die in den vergangenen zwei Wochen im europäischen Ausland waren, Tests auf das Virus angeordnet.

