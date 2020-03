Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht wegen des Coronavirus die Gefahr einer Rezession in Deutschland erheblich gestiegen.

Im neuen Quartalsbericht des BDI heißt es, das wirtschaftliche Wachstum drohe fast zum Erliegen zu kommen. Komme es im zweiten Quartal nicht zu einer wirtschaftlichen Normalisierung in den von der Corona-Epidemie betroffenen Ländern, erwarte man für Deutschland für das Gesamtjahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung.



Der BDI hatte bisher ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,5 Prozent erwartet. Der Industrieverband forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. Noch vor Ostern sollten wirtschaftspolitische Maßnahmen beschlossen werden, etwa Regelungen für eine erleichterte Einführung von Kurzarbeit.

Opec erwägt die Ölförderung zu drosseln

Die Organisation erdölexportierender Länder Opec erwägt wegen des Preisverfalls eine Einschränkung der Förderung. Die Ölminister der 14 Länder wollen darüber heute in Wien beraten.



Für den Preisverfall von Rohöl ist auch die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich. Seit Beginn des Ausbruchs in China ist der Flugverkehr in die Volksrepublik stark eingeschränkt. Die Nachfrage nach Treibstoff in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ging deutlich zurück. Vielerorts wurde die Produktion stillgelegt, während Millionenstädte abgeriegelt wurden. Weltweit haben große Unternehmen Geschäftsreisen und Zusammenkünfte abgesagt.