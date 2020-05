Nach der Häufung von Corona-Fällen bei Mitarbeitern eines Fleischbetriebs in Coesfeld haben die nordrhein-westfälischen Behörden die Sammelunterkünfte ins Visier genommen.

Mehrere Teams des Kreisgesundheitsamtes testeten die vorwiegend aus Osteuropa stammenden Beschäftigten des Schlacht- und Zerlegebetriebes. Inzwischen wurde das Corona-Virus bei mehr als 180 Mitarbeitern nachgewiesen. Nach Angaben eines Sprechers wurden bei mehr als 900 der 1.200 Beschäftigten Abstriche gemacht. Der Betrieb ist inzwischen geschlossen. Alle 20.000 Mitarbeiter von Schlacht- und Zerlegebetrieben in Nordrhein-Westfalen sollen untersucht werden.



Die Gewerkschaften forderten grundsätzlich schärfere Kontrollen der Zustände in den Unternehmen. DGB-Vorstandsmitglied Piel sagte, die Branche falle seit Jahren immer wieder mit schlechten Arbeitsbedingungen auf. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Adjan, erklärte, die Krise mache deutlich, wie überfällig es sei, den ruinösen Preiskampf beim Fleisch zu beenden.



SPD und Grüne äußerten die Befürchtung, die Landkreise könnten durch die von Bund und Ländern vereinbarten neuen Regeln überfordert sein. Gestern war bekannt geworden, dass in zwei Schlachtbetrieben in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die Einrichtungen befinden sich im Landkreis Coesfeld und im Kreis Recklinghausen. Dort wurde der sogenannte Notfallmechanismus in Kraft gesetzt und die Lockerungen der Corona-Maßnahmen gestoppt. Diese Regelung greift dann, wenn der festgelegte Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern überschritten wird.

