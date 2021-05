In Berlin beginnt heute ein Modellversuch zu Schwerpunktimpfungen in der Corona-Pandemie.

Eingeladen sind dazu mehr als 10.000 Erwachsene aus dem Bezirk Neukölln. Damit will die Senatsverwaltung für Gesundheit nach eigenen Angaben Menschen in Stadtvierteln mit hohen Ansteckungszahlen erreichen. Die Impfberechtigten seien über Aushänge an den Haustüren sowie über Sozial- und Bildungseinrichtungen informiert worden. Die Impfungen werden in einer Turnhalle verabreicht. Termine müssten nicht vereinbart werden.



Ein ähnliches Impfangebot gab es bereits etwa in Nordrhein-Westfalen, im Kölner Stadtteil Chorweiler. Auch dort führten hohe Inzidenz-Zahlen in der Corona-Pandemie zu der Aktion.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.