Im münsterländischen Coesfeld nimmt die Firma Westfleisch heute die Arbeit wieder auf.

Der Betrieb war vor einer Woche geschlossen worden, nachdem zahlreiche Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Zusammen mit den Überwachungsbehörden würde der Betrieb stufenweise wieder hochgefahren, teilte das Unternehmen mit.



In einem weiteren Werk des Unternehmens im niedersächsischen Dissen sind ebenfalls Infektionsfälle aufgetreten. Die niedersächsische Sozialministerin Reimann erklärte, es handele sich größtenteils um Arbeiter eines Subunternehmers, der auch Personal für Coesfeld stelle. Bundesarbeitsminister Heil erklärte in Berlin, er wolle im Kabinett rasch Regelungen für grundlegend bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche durchsetzen.