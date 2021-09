Mehrere Länder haben bereits mit Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Wer braucht die dritte Dosis wirklich und welche Kritik gibt es an den "Booster"-Impfungen?

In Deutschland hat sich die Ständige Impfkommission (STIKO) bislang nicht zur Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen positioniert. Das Robert Koch-Institut verweist auf seiner Website auf diverse Studien, die derzeit zu dem Thema durchgeführt werden. Die STIKO habe zwar schon mit der Aufarbeitung erster Ergebnisse begonnen. Eine Stellungnahme sei wegen ausstehender Daten aber nicht vor Ende September oder Anfang Oktober zu erwarten. Die noch zu klärenden Fragen beträfen etwa die Dauer des Impfschutzes, die mögliche Immunitätsentwicklung gegen Impfstoffkomponenten und die Wirksamkeit gegen neue Virusmutationen.



Die deutsche Gesundheitsministerkonferenz hat die "Booster"-Impfungen dennoch für bestimmte Bevölkerungsgruppen empfohlen. Von September an solle die dritte Dosis "im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge" in Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen, in denen vulnerable Personen leben, verabreicht werden, heißt es in einem Beschluss der Runde von Anfang August. Auch Patienten mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie Pflegebedürftige und Höchstbetagte, die zu Hause wohnen, sollten von ihrem Hausarzt ein entsprechendes Angebot bekommen. Die Auffrischungsimpfung soll demnach "in der Regel" frühestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie erfolgen.

"Nicht warten, bis wieder Menschen sterben"

Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Beginn der "Booster"-Impfungen für Senioren und Immungeschwächte noch vor einer entsprechenden STIKO-Empfehlung verteidigt. Er wolle "nicht warten, bis in den Pflegeheimen wieder Menschen sterben", sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es handele sich um "vorausschauendes, vorsorgliches Handeln". Außerdem gebe es bereits "viele Studien, die eindeutig belegen, dass Booster-Impfungen für Hochbetagte, Pflegebedürftige und Menschen mit bestimmten Immunerkrankungen Sinn machen". Da Deutschland genügend Corona-Impfstoff habe, müsse auch gehandelt werden.



Die Stiftung Patientenschutz bezeichnete es hingegen, als falsch, mit den "Booster"-Impfungen zu beginnen, ohne eine Empfehlung der STIKO abzuwarten. Damit torpediere die Politik die wissenschaftliche Expertise unabhängiger Impfexpertinnen und -experten, sagte der Vorsitzende der Stiftung, Brysch. Zunächst müsse auch bei hochbetagten und schwerkranken Menschen der Immunstatus in den Blick genommen werden.



Die Europäische Seuchenbehörde ECDC sieht unter Verweis auf vorliegende Daten gegenwärtig keine dringende Indikation für Auffrischungsimpfungen bei komplett Geimpften. Bei einigen Personen mit einem geschwächten Immunsystem sollte eine derartige Zusatzimpfung dennoch erwogen werden, teilte die Behörde mit.

Impfstoffe laut Studie gegen aktuelle Varianten wirksam

Auch einer aktuellen Studie zufolge sind die Corona-Impfstoffe zumindest gegen die derzeit verbreiteten Virusvarianten so wirksam, dass die breite Bevölkerung keine dritte Impfung benötigt. "Selbst angesichts der Delta-Bedrohung sind Auffrischungsimpfungen für die Allgemeinbevölkerung in diesem Stadium der Pandemie nicht angebracht", heißt es in einem Bericht im Fachmagazin "The Lancet".



Deshalb solle der Fokus auf der weltweiten Verteilung des Impfstoffes liegen und nicht auf einer dritten Impfung. "Wenn die Impfstoffe dort eingesetzt werden, wo sie den größten Nutzen bringen, könnten sie das Ende der Pandemie beschleunigen, indem sie die weitere Entwicklung von Varianten verhindern", sagte eine Autorin der Studie. Die Forschenden argumentieren zudem, dass es im Falle des Auftauchens neuer, resistenter Virusvarianten besser wäre, auf diese angepasste Auffrischungsimpfungen zu verabreichen, anstatt auf eine Drittimpfung mit existierenden Vakzinen zu setzen.

Zuerst in ärmeren Ländern impfen?

Neben Deutschland bieten auch andere Länder wie Frankreich älteren und besonders gefährdeten Menschen eine "Booster"-Impfung an. In den USA wird diese intensiv beworben. In Großbritannien können über 50-Jährige sowie Heimbewohner und Pflegekräfte eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Wie die Regierung am Dienstag mitteilte, gilt die Regelung auch für klinisch extrem gefährdete Menschen sowie für Risikopatienten zwischen 16 und 65 Jahren. In Israel können sogar alle Menschen ab zwölf Jahren eine dritte Impfung erhalten. In den Niederlanden dagegen sollen nach einer Empfehlung von Experten vorerst nur Menschen mit einem geschwächten Immunsystem eine Auffrischungsimpfung erhalten.



Kritik entzündet sich indes daran, dass reiche Staaten Auffrischungsimpfungen verabreichen, während die Versorgung ärmerer Länder mit Impfstoffen immer noch stockt und Millionen Menschen nicht einmal ihre erste Impfung erhalten haben. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros, sprach sich vor diesem Hintergrund im August klar gegen Auffrischungsimpfungen aus. Durch ein Aussetzen dritter Impfungen könnten Menschen in allen Länder schneller vor Covid-19 geschützt werden, sagte er.



Laut WHO waren im August 80 Prozent aller weltweiten Corona-Impfungen in Ländern mit hohen und mittleren Einkommen erfolgt. In vielen ärmeren Länder liegt die Impfrate dagegen immer noch im einstelligen Bereich.

