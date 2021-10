Mehrere Industrieländer haben schon vor einiger Zeit mit Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Wer bekommt in Deutschland die dritte Dosis, wie kommen die "Booster"-Impfungen voran und welche Kritik gibt es?

Die Stiko-Empfehlung

In Deutschland begrenzt die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung für Auffrischungsimpfungen bisher auf bestimmte Bevölkerungsgruppen. Am 7. Oktober gab sie eine Mitteilung heraus, wonach eine Booster-Dosis für Menschen mit Immunschwäche sowie für Menschen ab 70 Jahren angeraten wird, außerdem für Pflege- und medizinisches Personal. Menschen, die den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen haben, sollten laut Stiko eine zweite Impfung erhalten.



Die Kommisson empfiehlt für Auffrischungen ein mRNA-Vakzin - also Biontech/Pfizer oder Moderna - und zwar unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor gespritzt wurde.



Eine dritte Impfung mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer zeigt nach Angaben der beiden Unternehmen eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Das teilten die Firmen Mitte Oktober unter Berufung auf eine Untersuchung mit 10.000 Teilnehmern mit. Sicherheitsbedenken oder unbekannte Nebenwirkungen seien nicht beobachtet worden, hieß es. Die verabreichte Dosis war den Angaben zufolge genauso hoch wie bei den ersten beiden Impfungen. Die Studie fand statt, als Delta bereits die vorherrschende Variante geworden war.

4,1 Millionen Personen sollten Auffrischungsimpfung bekommen

In Deutschland haben laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums bisher mehr als 1,5 Millionen Menschen das Angebot einer Auffrischungsimpfung angenommen. In Nordrhein-Westfalen etwa machten die Auffrischungen Mitte Oktober rund ein Drittel aller Corona-Impfungen aus.



Dennoch fordert etwa das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung mehr Tempo bei den Drittimpfungen. Institutschef Stillfried sagte Mitte Oktober dem "Handelsblatt", derzeit ließen sich lediglich 250.000 Menschen pro Woche eine Auffrischungsimpfung geben. Bis in den Dezember seien doppelt so viele Impfungen pro Woche nötig, um alle Menschen zu erreichen, denen die Stiko die Impfauffrischung empfiehlt. Das seien 4,1 Millionen Personen.



Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) meldet dagegen "durchaus großes Interesse" an Booster-Impfungen. Impfstoffe seien ausreichend vorhanden.

"Nicht warten, bis wieder Menschen sterben"

Die Gesundheitsministerkonferenz hatte die Stiko-Empfehlung nicht abgewartet und schon Anfang August beschlossen, dass ein Booster von allen Menschen ab 60 Jahren wahrgenommen werden könne - frühestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung und nach "individueller Abwägung, ärztlicher Beratung und Entscheidung".



Bundesgesundheitsminister Spahn verteidigte das Vorpreschen der Politik. Er wolle "nicht warten, bis in den Pflegeheimen wieder Menschen sterben", sagte der CDU-Politiker Anfang September. Es handele sich um "vorausschauendes, vorsorgliches Handeln". Außerdem gebe es bereits "viele Studien, die eindeutig belegen, dass Booster-Impfungen für Hochbetagte, Pflegebedürftige und Menschen mit bestimmten Immunerkrankungen Sinn machen". Da Deutschland genügend Corona-Impfstoff habe, müsse auch gehandelt werden.



Die Stiftung Patientenschutz bezeichnete es hingegen als falsch, mit den "Booster"-Impfungen zu beginnen, ohne eine Empfehlung der Stiko abzuwarten. Damit torpediere die Politik die wissenschaftliche Expertise unabhängiger Impfexpertinnen und -experten, sagte der Vorsitzende der Stiftung, Brysch. Zunächst müsse auch bei hochbetagten und schwerkranken Menschen der Immunstatus in den Blick genommen werden.



Auch der Hartmannbund Brandenburg hielt das Vorgehen der Politik für problematisch. Der Vorsitzende dieses Berufsverbands der Ärztinnen und Ärzte, Pohle, sagte, es stelle sich die Frage, ob politische Strukturen wie Ministerien wirklich über die Kompetenz verfügten, derartige Beschlüsse ohne Abstimmung mit wissenschaftlich etablierten Kommissionen zu fassen. Solche erratischen Verhaltensweisen erzeugten in der Ärzteschaft Unverständnis und Irritation, die sich auf die Patientinnen und Patienten übertrügen.

Zuerst in ärmeren Ländern impfen?

Neben Deutschland bieten weitere EU-Länder älteren und besonders gefährdeten Menschen eine "Booster"-Impfung an, zum Beispiel Frankreich. In den USA wird diese sogar intensiv beworben. In Großbritannien konnten zuletzt über 50-Jährige sowie Heimbewohner, Pflegekräfte und extrem gefährdete Menschen ab 16 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. In Israel können alle Menschen ab zwölf Jahren eine dritte Impfung erhalten.



In reichen Staaten finden also Auffrischungsimpfungen statt, während die Versorgung ärmerer Länder mit Impfstoffen immer noch stockt und Millionen Menschen nicht einmal eine erste Impfung erhalten haben. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros, sprach sich vor diesem Hintergrund im August klar gegen Auffrischungsimpfungen aus. Durch ein Aussetzen dritter Impfungen könnten Menschen in allen Ländern schneller vor Covid-19 geschützt werden, betonte er.



Die Haltung der WHO wird durch eine Studie, die im Fachmagazin "The Lancet" erschien, bestätigt. Demnach sind die vorhandenen Corona-Impfstoffe zumindest gegen die derzeit verbreiteten Virusvarianten so wirksam, dass die breite Bevölkerung keine dritte Impfung benötige. "Selbst angesichts der Delta-Bedrohung sind Auffrischungsimpfungen für die Allgemeinbevölkerung in diesem Stadium der Pandemie nicht angebracht", heißt es in einem Bericht.



Die Autorinnen und Autoren der Studie plädieren deshalb dafür, sich auf die weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen zu konzentrieren - und nicht auf Drittimpfungen. "Wenn die Impfstoffe dort eingesetzt werden, wo sie den größten Nutzen bringen, könnten sie das Ende der Pandemie beschleunigen, indem sie die weitere Entwicklung von Varianten verhindern."

Das sagt die Europäische Arzneimittelbehörde

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem eine dritte Impfdosis mit Biontech/Pfizer oder Moderna, und zwar bereits ab 28 Tagen nach der zweiten Dosis. Es habe sich gezeigt, dass ein Booster etwa bei Patienten, denen ein Organ transplantiert wurde, die Fähigkeit zur Bildung von Antikörpern gegen das Virus verstärke.



Für Menschen mit normal funktionierendem Immunsystem fällt die Empfehlung der EMA zurückhaltender aus - und bezieht sich zunächst auch nur auf Biontech/Pfizer. In dieser Gruppe könne bei über 18-Jährigen eine dritte Impfung zur Auffrischung "in Betracht gezogen werden", erklärte die EMA. Diese könne sechs Monate nach der zweiten Impfdosis gegeben werden. Studien zeigten, dass dadurch die Zahl der Antikörper zunehme. Allerdings sei die Datenlage zur Sicherheit noch begrenzt und mögliche seltene Nebenwirkungen müssten genau beobachtet werden.



Zu einer dritten Impfung mit Moderna will sich die EMA erst später äußern.



(Stand 24.10.)

