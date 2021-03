Brasiliens Präsident Bolsonaro tauscht erneut den Gesundheitsminister aus.

Neuer Ressortchef wird der Kardiologe Queiroga. Er ist der vierte Gesundheitsminister in Brasilien seit Beginn der Corona-Pandemie. Queiroga löst General Pazuello ab, unter dessen Leitung es Probleme bei der Beschaffung und Verteilung der Impfstoffe gab. Die beiden vorherigen Amtsinhaber waren wegen Streits mit Bolsonaro über die richtige Corona-Politik zurückgetreten beziehungsweise entlassen worden.



Derzeit gibt es in Brasilien pro Woche durchschnitlich 1.855 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Insgesamt starben bisher fast 280.000 Menschen.

