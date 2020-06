Brasilien ist nun nach absoluten Zahlen das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten weltweit - hinter den USA. Innerhalb eines Tages starben dort weitere 900 Patienten, wie die Regierung in Brasilia mitteilte. Insgesamt sind es damit mehr als 41.800.

Zum Vergleich: In den USA kamen nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang etwa 115.000 Menschen an oder mit dem Corona-Virus ums Leben. Nicht ganz so schlimm sieht es aus, wenn man die Zahl der Covid-19-Toten in Bezug zur Einwohnerzahl setzt. Dann liegt Brasilien mit 20 Toten pro 100.000 Einwohnern unter den 20 am stärksten von der Pandemie betroffenen Staaten auf Platz sieben - ganz vorne sind hier Großbritannien (62), Italien (56) und Frankreich (43)vor den USA (35).

