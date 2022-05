Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat wegen eines Corona-Ausbruchs einen landesweiten Lockdown verhängt. (AFP/Anthony WALLACE)

"Ein Fieber, dessen Ursache nicht ermittelt werden konnte, hat sich seit Ende April explosionsartig im ganzen Land ausgebreitet", heißt es in einem Bericht der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA. Allein gestern seien landesweit rund 18.000 Menschen daran erkrankt und isoliert worden. Sechs Infizierte starben nach Angaben von KCNA. Einer von ihnen sei positiv auf die Omikron-Variante BA.2 getestet worden.

Der Corona-Ausbruch könnte für die Bevölkerung in Nordkorea schlimme Folgen haben. In dem international isolierten Land dürfte kaum jemand gegen das Coronavirus geimpft sein. Die kommunistische Führung hatte Impfstoff-Angebote der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie Chinas und Russlands immer abgelehnt.

Nach dem Corona-Ausbruch ordnete Machthaber Kim Jong Un nun landesweite Lockdowns an. KCNA zitierte ihn mit den Worten, der Ausbruch mache deutlich, "dass es eine Schwachstelle im System der Epidemie-Prävention" gebe. Nordkorea hatte Anfang 2020 seine Grenzen abgeriegelt, um sich vor der Pandemie zu schützen. Nach Einschätzung mehrerer Experten würde das Gesundheitssystem des Landes mit einem größeren Virusausbruch nur schwer zurechtkommen.

Die chinesische Führung hat angeboten, Nordkorea zu unterstützen. China kämpft derzeit allerdings selbst gegen Ausbrüche in mehreren Provinzen. Die Wirtschaftsmetropole Schanghai ist seit Wochen abgeriegelt.

