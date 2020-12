Großbritanniens Arzneiregulierungsbehörde ruft Menschen mit einer "signifikanten" Allergiegeschichte dazu auf, sich den Biontech/Pfizer-Corona-Impfstoff vorerst nicht spritzen zu lassen .

Das teilte der "National Health Service" (NHS) mit. Es handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem am Dienstag zwei Menschen nach ihrer Impfung eine allergische Reaktion gezeigt hätten. Das sei so üblich. Die beiden Betroffenen seien Mitarbeiter des NHS, und bei ihnen seien erhebliche allergische Reaktionen in der Vergangenheit bekannt gewesen. Sie hätten negative Reaktionen auf den Impfstoff gezeigt. Beide erholten sich derzeit gut, führten Stephen Powis, medizinischer Direktor des NHS, aus.



Zuvor hatten mehrere britische Medien darüber berichtet. Großbritannien hatte als erster Staat der Welt den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen und am Dienstag mit der Massenimpfung begonnen. Die schnelle Notfallzulassung sorgte international für Kritik.

