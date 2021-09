Die britische Regierung will im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitere Lockdowns vermeiden.

Das sagte Gesundheitsminister Javid dem Sender BBC. Einige Regeln bei Reisen müssten aber in Kraft bleiben. Premierminister Johnson will in den kommenden Tagen seine Pläne für den Kampf gegen das Coronavirus in der kälteren Jahreszeit vorlegen, wenn sich die Menschen wieder verstärkt drinnen aufhalten.



Javid schloss aus, dass in England der Zugang zu Nachtclubs oder Großveranstaltungen nur noch Menschen ermöglicht werde, die vollständig geimpft seien. Die Regierung werde die Pläne für einen Impfpass nicht weiterverfolgen. Anders ist es im britischen Landesteil Schottland. Dort müssen Volljährige ab Oktober bei bestimmten Veranstaltungen einen Impfnachweis vorlegen. Nordirland plant eine solche Regelung nicht. In Wales soll kommende Woche darüber entschieden werden.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.