Der britische Premierminister Johnson ist wegen seiner Covid-19-Erkrankung in eine Klinik gebracht worden.

Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte das Büro Johnsons mit. Ärzte hätten zu dem Schritt geraten, da der Premier auch zehn Tage nach seinem positiven Corona-Test immer noch "hartnäckige Symptome" aufweise, darunter Fieber.



Am Abend hatte sich Königin Elisabeth die Zweite wegen der Coronavirus-Pandemie in einer Fernsehansprache an die Briten gewandt. Sie dankte den Mitarbeitern des staatlichen Gesundheitsdienstes sowie allen anderen Pflegekräften und zeigte sich zuversichtlich, dass man die Situation überstehen werde. Abgesehen von den traditionellen Weihnachtsansprachen war es erst das vierte Mal, dass die seit 1952 amtierende Queen eine solche Rede gehalten hat.