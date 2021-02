Per Videokonferenz beraten Bund, Länder und Vertreter der Pharmaindustrie über Hürden und Schwierigkeiten der Corona-Impfungen in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Spahn rief vor dem Impfgipfel zum Maßhalten auf: gegenseitige Schuldzuweisungen seien nicht zielführend. Es gebe einen gemeinsamen Gegner: das Coronavirus.

Der CDU-Politiker dämpfte zugleich die Hoffnungen, dass die Konferenz etwas an Liefermengen oder Engpässen ändern werde. Die Produktion von Impfstoffen sei keine Vorratshaltung, es werde produziert und sofort ausgeliefert. Zwar halte er den Wunsch von Ländern und Kommunen nach mehr Planbarkeit für nachvollziehbar. Es sei aber derzeit nicht möglich zu sagen, was genau an welchem Tag geliefert werde, betonte Spahn.



Das Bundesgesundheitsministerium rechnet offenbar mit deutlich steigenden Liefermengen von Corona-Impfstoffen verschiedener Hersteller im Laufe des Jahres. Bereits im zweiten Quartal werden einer Übersicht des Ministeriums zufolge vier Mal soviele Impfdosen erwartet wie in den ersten drei Monaten des Jahres. Insgesamt könnten es bis Dezember 320 Millionen Impfdosen sein - genug, um jeden Bundesbürger vier Mal zu impfen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.