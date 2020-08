Bundeskanzlerin Merkel hat sich mit den Ministerpräsidenten auf einheitliche Corona-Regeln für ganz Deutschland verständigt. Wir fassen für Sie die einzelnen Aspekte der neuen Regelungen zusammen.

Reisen ins Ausland

Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen demnächst eine Corona-Quarantäne frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach Rückkehr beenden können. Diese Regelung soll möglichst ab dem 1. Oktober 2020 gelten. Zudem soll geprüft werden, ob Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihren Test selbst zahlen sollen. Der Bund fordert die Länder zudem auf, die Quarantänepflichten vor Ort schärfer zu kontrollieren und bei Pflichtverstößen Bußgelder zu verhängen.



Kostenlose Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten werden zum Ende der Sommerferien mit dem 15. September beendet. Bayerns Ministerpräsident Söder will aber an seinem Angebot für kostenlose Tests an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen festhalten.



Bund und Länder appellierten an die Menschen, auf vermeidbare Reisen in Risikogebiete zu verzichten. Die Kanzlerin betonte, um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, werde es für Erkrankte keine Kompensation des Verdienstausfalls mehr geben, wenn das Urlaubsziel bereits bei Reiseantritt als Risikogebiet deklariert gewesen sei.

Großveranstaltungen

Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, sollen mindestens bis zum 31. Dezember 2020 nicht stattfinden. Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen soll eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen. Damit ist vorerst offen, ob die Fußball-Bundesliga bis zum Jahresende ihre Spiele vor leeren Zuschauerrängen austragen muss. Ein Verbot würde auch die Spitzenvereine im Handball, Basketball und Eishockey sowie weitere stark von Zuschauer-Einnahmen abhängige Sportarten empfindlich treffen.



Über die Zulassung von Weihnachtsmärkten und Karnevalsveranstaltungen wurde nicht entschieden.

Privatfeiern

Bund und Länder konnten sich bei den Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis nicht auf bundesweit geltende Obergrenzen für Teilnehmerzahlen einigen. Die Bürger werden gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten nötig und vertretbar seien. Zuvor hatte Merkel empfohlen, im Privatbereich die Teilnehmerzahl auf 25 zu beschränken.



In den einzelnen Bundesländern gibt es unterschiedliche Obergrenzen. So sind in Berlin Innenveranstaltungen mit bis zu 500 Menschen erlaubt. In Nordrhein-Westfalen dürfen bei "geselligen Veranstaltungen wie Hochzeiten" innen maximal 150 Gäste anwesend sein, in Bayern maximal 100. Merkel hatte zuletzt betont, neben Reiserückkehrern vor allem aus Risikogebieten, hätten private, "sorglose" Feiern zum Anstieg der Infektionen beigetragen.

Bußgeld für Maskenverweigerer

Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht soll künftig ein Bußgeld von mindestens 50 Euro erhoben werden. Sachsen-Anhalt ist von der Regelung ausgeschlossen. Während die Strafe für Maskenverweigerer in manchen Bundesländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen (beide jeweils 150 Euro) bisher deutlich höher war, gab es in Hamburg oder Sachsen gar keine Bußgeldregelung.

Kinderbetreuung

In diesem Jahr werden gesetzlich Versicherten mit Anspruch auf Kinderkrankengeld fünf zusätzliche Tage zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt. Alleinerziehende erhalten zehn zusätzliche Tage.

Schulen

Der Schulbetrieb soll für die breite Akzeptanz der Hygienevorschriften bundesweit vergleichbare Maßstäbe bekommen. Zudem sollen die digitalen Lehr-, Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten für Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer verbessert werden. Hierzu werde der Bund unter anderem mit einem Sofortausstattungsprogramm mit einem Volumen von weiteren 500 Millionen Euro die Länder unterstützen. An Schulen soll möglichst Präsenzunterricht stattfinden. Wo Unterricht vor Ort nicht möglich sei, soll es "verlässliche digitale Homeschooling-Angebote" geben. Schulschließungen und weitgreifende Quarantäneanordnungen sollen möglichst vermieden werden.



Die Beschlüsse sind nur Empfehlungen. Die Umsetzung liegt im Kompetenzbereich der einzelnen Länder.