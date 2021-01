Die Bundesagentur für Arbeit befürchtet einen dauerhaften Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit in der Corona-Krise. Allein seit Anfang 2020 habe sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen um rund ein Drittel erhöht, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Scheele, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen war vor der Pandemie auf unter 700.000 gesunken, inzwischen ist sie wieder auf über 900.000 gestiegen, so Scheele. Er befürchte, dass es erstmals seit den Arbeitsmarktreformen vor 20 Jahren wieder eine steigende Sockelarbeitslosigkeit geben werde. Sockelarbeitslosigkeit bezeichnet eine verfestigte Arbeitslosigkeit, die sich auch in einem Aufschwung nicht einfach wieder abbaut. Als langzeitarbeitslos zählen Menschen, die ein Jahr oder länger vergeblich auf Stellensuche sind.



"Wir haben es diesmal nicht nur mit einem Konjunkturtief zu tun, das vorüberzieht - die Pandemie beschleunigt die Transformation", betonte Scheele. Mit dem technologischen Wandel nehme nun insbesondere das Angebot an einfacheren Tätigkeiten ab. Das betreffe insbesondere Helfertätigkeiten, vor allem in der Industrie. In den Jahren vor der Pandemie habe es geradezu einen Boom an Arbeitsplätzen für Un- und Angelernte gegeben. Das habe vielen Arbeitssuchenden den Einstieg erleichtert, zum Beispiel auch Geflüchteten. Diese arbeitsmarktpolitisch bislang günstigen Bedingungen drohten sich nun aber schnell und dauerhaft zu ändern, warnte Scheele.

