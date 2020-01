Die Bundesbürger in der von der neuen Lungenkrankheit besonders betroffenen Stadt Wuhan sollen am Samstag aus China ausgeflogen werden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur von Betroffenen erfuhr, wurden diese von Konsularbeamten über den Termin informiert. Sie sollen dann nach Frankfurt am Main geflogen werden. Von der Deutschen Luftwaffe gab es zunächst keine Bestätigung dafür. In Wuhan sollen sich etwa 90 Deutsche befinden.



Weitere Fluggesellschaften stellten heute ihre Flüge nach China vorläufig ein, so Egypt Air und die skandinavische SAS. Gestern hatten unter anderem British Airways und die Lufthansa diese Entscheidung getroffen.



Nach der Mongolei schloss nun auch Russland seine gesamte Grenze zu China, wie Ministerpräsident Mischustin in Moskau bekanntgab. Von morgen an wird zudem nur noch die direkte Zugverbindung zwischen Moskau und Peking befahren.



Vor der italienischen Hafenstadt Civitavecchia sitzen wegen zweier Verdachtsfälle des Coronavirus rund 7.000 Passagiere und Besatzungsmitglieder eines Kreuzfahrtschiffs fest.