Die Bundesregierung fördert drei deutsche Unternehmen bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus.

Die Firmen böten aussichtsreiche Ansätze, sagte Forschungsministerin Karliczek in Berlin. Die Mittel aus dem 750 Millionen Euro schweren Sonderprogramm sollten die Arbeit beschleunigen. Die Fördergelder gehen demnach an die Firmen BioNTech aus Mainz, CureVac aus Tübingen und IDT Biologika aus Dessau. Die CDU-Politikerin betonte, als Gegenleistung erwarte die Bundesregierung, dass ein "angemessener" Anteil der Produktion für die Versorgung in Deutschland zugänglich gemacht werde. Zuvor war bekannt geworden, dass sich die britische Regierung den Zugriff auf bis zu 60 Millionen Dosen eines möglichen Impfstoffs der Hersteller GlaxoSmithKline und Sanofi gesichert hat. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Kürzlich hatte in den USA die bislang weltweit größte Studie mit einem experimentellen Impfstoff begonnen.



Nach derzeitigem Stand der Forschung ist nicht verlässlich absehbar, wann ein Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen wird und wie nachhaltig dessen Wirkung wäre.