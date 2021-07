Bundesjustizministerin Lambrecht lehnt eine Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen vorerst ab.

Die SPD-Politikerin sagte der Funke-Mediengruppe, auch eine Impfung biete keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Weitergabe des Virus. Das habe sich zuletzt an der Ausbreitung der Delta-Variante in einigen Ländern gezeigt. Außerdem sei es kaum praktikabel im öffentlichen Nahverkehr oder im Supermarkt zwischen geimpften und ungeimpften Personen zu unterscheiden. Ihr Parteifreund, Bundesaußenminister Maas, hatte sich gestern für eine Aufhebung aller Corona-Einschränkungen ausgesprochen, sobald alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen haben.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.