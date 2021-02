Bundeskanzlerin Merkel macht mögliche Lockerungen von Alltagsbeschränkungen von weiteren Corona-Tests abhängig. Eine intelligente Öffnungsstrategie sei mit umfassenden Schnelltests untrennbar verbunden, sagte Merkel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Darüber werde sie nächste Woche mit den Ministerpräsidenten sprechen.

Merkel betonte, wegen der Impfungen und der Aussicht auf umfassende Testmöglichkeiten sei man nun in einer anderen Lage als noch vor einem Jahr. Deshalb könne man auch über ein regional differenzierteres Vorgehen sprechen.



Auch Bundesfinanzminister Scholz will weitere Öffnungsschritte mit Selbst-Tests verbinden. Man werde noch eine Weile mit dem Virus und seinen Mutationen leben müssen, sagte er der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. Es gebe aber Grund zur Hoffnung, dass man im Sommer wieder im Biergarten sitzen könne und die nächste Bundesliga-Saison im Stadion verfolgen könne.



Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte heute die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Selbsttests erteilt, die auch von Laien angewendet werden können. Schnelltests wiederum, die etwa in Apotheken durch geschultes Personal durchgeführt werden können, sollen voraussichtlich in rund zwei Wochen zur Verfügung stehen.

"Knapp vor einer katastrophalen Notlage"

Mit Blick auf die Zahl der Neuninfektionen sagte Merkel, verglichen mit Novermber und Dezember sei die Situation heute viel besser. Das Gesundheitssystem habe um Weihnachten knapp vor einer katastrophalen Notlage gestanden. Durch die Mutanten komme man jetzt aber in eine neue Phase der Pandemie, aus der eine dritte Welle entstehen könne, erklärte die Kanzlerin. Man müsse klug und vorsichtig vorgehen, um einen neuen kompletten Shutdown zu verhindern.

Orientierung an den Inzidenzwerten

Mit Blick auf mögliche Lockerungen erklärte Merkel, es werde keinen Plan mit exakten Daten gleichsam wie auf dem Reißbrett geben. Vielmehr müsse man immer flexibel bleiben. Zugleich bekräftigte sie erneut die Orientierung an den Inzidenzwerten 35 und 50.

"Insgesamt hohe Impfbereitschaft"

Die Impfbereitschaft der Deutschen stufte Merkel insgesamt als hoch ein. Für eine Impfpflicht sehe sie auch vor diesem Hintergrund weiterhin keine Notwendigkeit. Man habe genügend Impfwillige, um die Herdenimmunität zu erreichen. Die Kanzlerin erklärte weiter, wenn genügend Menschen ein Impfangebot gemacht worden sei und sich einige partout nicht impfen lassen wollten, werde man überlegen müssen, ob es in bestimmten Bereichen Öffnungen und Zugänge nur für Geimpfte geben solle. An diesem Punkt sei man aber noch nicht.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 24.02.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 17.02.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 23.02.)

+ Grenzkontrollen: Was es zu beachten gibt (Stand 15.02.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 23.02.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 12.02.)

+ Impfungen: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 16.02.)

+ Impfstoff von Astrazeneca: Berichte über Nebenwirkungen und Akzeptanzprobleme - Experten widersprechen (17.02.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 15.02.)

+ Strategiewechsel: Sind Schnelltests der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung? (Stand 16.02.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 16.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 17.02.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.