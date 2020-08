Die Bundesregierung plant, Reiserückkehrer aus Risiko-Gebieten künftig digital registrieren zu lassen.

Dadurch solle Urlaubern die Einreise nach Deutschland erleichtert werden, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Business Insider". Bisher müssen Formulare per Hand ausgefüllt und Angaben zu Identität, Reiseroute, Kontaktdaten und Gesundheitszustand gemacht werden. Die Formulare sammelt dann die Fluggesellschaft oder das Busunternehmen ein und leitet sie an das zuständige Gesundheitsamt in dem Bundesland weiter, in das die Rückkehrer einreisen. Anschließend werden die Formulare an das Gesundheitsamt am Wohnsitz des Rückkehrers verschickt.



Das Ausfüllen per Hand hatte zuletzt in Bayern für Verzögerungen gesorgt: Zwischenzeitlich waren mehr als 40.000 Rückkehrer nicht über ihr Testergebnis informiert worden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 22.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 20.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern (Stand: 14.08.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 16.08.)

+ Party und Feiern: Wie es um Diskotheken und Clubs in der Coronakrise steht (Stand: 19.8.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 20.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.