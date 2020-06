Erst Mitte Juni soll die derzeit weltweit geltende Reisewarnung zumindest für 31 europäische Staaten aufgehoben werden. Dafür öffnen sich aber jetzt schon Bundesländer für einheimische Touristen. Was geht wo – wir haben für Sie die Reisebestimmungen der einzelnen Bundesländer zusammengefasst.

Baden-Württemberg

Ferienwohnungen und Campingplätze können wieder öffnen, genauso wie Hotels - ausgenommen sind Wellnessbereiche. Speiselokale dürfen wieder Gäste bewirten. Kneipen und Bars dürfen Gäste im Freien bewirten. Die Öffnung der Innenbereiche in Kneipen und Bars folgt dann vom 2. Juni an. Museen machen wieder auf, Kinos und Freibäder bleiben vorerst geschlossen.



Weitere Corona-Infos zu Baden-Württemberg können Sie hier nachlesen.

Bayern

Restaurants dürfen sowohl die Außenbereiche als auch die Innenräume öffnen. Für auf den Getränkeausschank ausgerichtete Lokale wie Bars gibt es noch keine Perspektive, auch Kinos bleiben erstmal zu. Gaststätten und Biergärten dürfen ihre Außen- wie Innenbereiche öffnen. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen ebenfalls wieder Feriengäste empfangen. Museen sind geöffnet. Freibäder öffnen erst am 8. Juni.



Weitere Corona-Infos zu Bayern können Sie hier nachlesen.

Berlin

Essen gehen in Restaurants ist möglich, allerdings nur von 6 bis 22 Uhr. Kneipen und Bars können ab 2. Juni wieder öffnen, Gäste müssen aber an Tischen Platz nehmen. Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen können auch öffnen. Museen und Freibäder haben geöffnet, Kinos dürfen erst am 30. Juni wieder öffnen.



Weitere Corona-Infos zu Berlin können Sie hier nachlesen.

Brandenburg

Restaurants können öffnen, Bars bleiben geschlossen.Ferienwohnungen durften als erste Gäste aufnehmen, inzwischen auch Hotels und Campingplätze. Museen können wieder öffnen, auch Freibäder sind wieder offen. Für Kinos gibt es noch keine Öffnungstermine.



Weitere Corona-Infos zu Brandenburg können Sie hier nachlesen.

Bremen

Restaurantbesuche sind möglich. Gästelisten mit Namen und Kontaktdaten sind Pflicht. Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen dürfen ebenfalls öffnen. Museen haben auch geöffnet. Kinos bleiben weiter zu. Erste Freibäder öffnen Anfang Juni, ab dem 15. Juni öffnen dann alle - allerdings unter bestimmten Hygieneauflagen.



Weitere Corona-Infos zu Bremen können Sie hier nachlesen.

Hamburg

Restaurants sind offen. Hotels, Campingplätze sowie Ferienwohnungen dürfen Gäste empfangen. Eine Öffnung von Bars wird geprüft. Museen können wieder öffnen, Kinos bleiben erstmal zu. Freibäder sind ab dem 2. Juni offen.



Weitere Corona-Infos zu Hamburg können Sie hier nachlesen.

Hessen

Gaststätten und Bars sind geöffnet, vorgeschrieben ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Gästen. Deren Kontaktdaten werden erfasst. Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen dürfen Touristen aufnehmen. Museen dürfen wieder öffnen, prinzipiell auch Kinos, wenn sie Hygiene- und Abstandsregeln gewährleisten können.



Weitere Corona-Infos zu Hessen können Sie hier nachlesen.

Mecklenburg-Vorpommern

Restaurants sind geöffnet. Ein Gast pro Tisch muss seine Daten hinterlassen. Bars sind geschlossen. Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen sind geöffnet. Es existiert ein Aufnahmeverbot für Touristen aus Risikogebieten und Landkreisen, in denen die Grenze von 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wurde. Auch Freibäder sind wieder geöffnet.



Weitere Corona-Infos zu Mecklenburg-Vorpommern können Sie hier nachlesen.

Niedersachsen

Restaurants sind geöffnet, dürfen jedoch maximal die Hälfte ihrer Plätze vergeben. Bars bleiben weiterhin geschlossen. Ferienwohnungen dürfen betrieben werden, ebenso wie Campingplätze. Allerdings darf auch hier maximal die Hälfte des Platzes genutzt werden. Hotels folgen mit maximal 60 Prozent Auslastung. Außerdem gibt es für Campingplätze, genauso wie für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, eine Wiederbelegungssperre von mindestens sieben Tagen. Freibäder und Museen können wieder öffnen, Kinos sind geschlossen. Die Nordseeinseln empfangen noch keine Tagestouristen.



Weitere Corona-Infos zu Niedersachsen können Sie hier nachlesen.

Nordrhein-Westfalen

Restaurants sind geöffnet. Unter anderem müssen die Kontaktdaten eines jeden Besuchers registriert werden. Ferienwohnungen, Campingplätze und Hotels dürfen wieder touristisch genutzt werden. Auch Jugendherbergen sind wieder geöffnet, soweit sie den Corona-Standards entsprechen können. Freibäder und Museen sind ebenso offen. Kinos dürfen mit deutlich reduzierten Besucherzahlen wieder öffnen.



Weitere Corona-Infos zu Nordrhein-Westfalen können Sie hier nachlesen.

Rheinland-Pfalz

Gaststätten und Bars dürfen öffnen. Essen und Trinken darf wieder an der Theke abgeholt werden. Gäste werden mit Kontaktdaten erfasst. Hotels dürfen wieder für Touristen öffnen, Ferienwohnungen und Campingstellplätze vermietet werden. Museen, Freibäder und Kinos sind ebenso wieder offen.



Weitere Corona-Infos zu Rheinland-Pfalz können Sie hier nachlesen.

Saarland

Restaurantbesuche sind wieder möglich. Gäste müssen vorher reservieren und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen dürfen erneut für den Tourismus öffnen. Museen und Kinos sind ebenfalls geöffnet.



Weitere Corona-Infos zu Saarland können Sie hier nachlesen.

Sachsen

Restaurants dürfen wieder öffnen. Speisekarten müssen abwischbar sein. Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen können öffnen. Museen sind wieder geöffnet, Kinos dagegen noch geschlossen.



Weitere Corona-Infos zu Sachsen können Sie hier nachlesen.

Sachsen-Anhalt

Alle Restaurants und Bars dürfen wieder öffnen. Campingplätze, Ferienwohnungen und Hotels können ebenfalls wieder genutzt werden. Museen und Freibäder dürfen öffnen. Kinos sind noch geschlossen.



Weitere Corona-Infos zu Sachsen-Anhalt können Sie hier nachlesen.

Schleswig-Holstein

Restaurants sind offen. Hotelbesuche sind auch möglich. Museen sind offen, Kinos dürfen mit deutlich reduzierten Besucherzahlen öffnen. Für Tagestouristen sind die Nordseeinseln Sylt, Amrum und Föhr sowie auch die Gemeinden St. Peter-Ording und Büsum erst nach Pfingsten wieder zugänglich. Die Ostseeinsel Fehmarn ist offen.



Weitere Corona-Infos zu Schleswig-Holstein können Sie hier nachlesen.

Thüringen

Restaurants können wieder Gäste empfangen. Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen dürfen aufmachen. Museen dürfen öffnen, für Kinos gibt es noch keinen Termin.



Weitere Corona-Infos zu Thüringen können Sie hier nachlesen.



(Stand: 30.5.)

