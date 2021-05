Die chinesische Regierung kritisierte die von US-Präsident Biden angeordnete neue Geheimdienst-Untersuchung zum Ursprung der Corona-Pandemie. Hintergrund ist die seit Monaten diskutierte Frage, ob möglicherweise ein Laborunfall in der chinesischen Stadt Wuhan zu der weltweiten Pandemie führte.

Der chinesische Außenamtssprecher warf den USA vor, die Suche zu politisieren und China die Schuld an der Pandemie geben zu wollen.



Internationale Experten im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation hatte die These, dass das Virus das Ergebnis eines Laborunfalls in Wuhan ist, im März als extrem unwahrscheinlich eingestuft. An dem Bericht wurden aber schnell Zweifel laut. Auch WHO-Chef Ghebreyesus hatte gefordert, die Hypothese eines Laborunfalls weiter zu prüfen. China weist diese Theorie zurück und wirft der US-Regierung vor, durch Verschwörungstheorien von den hohen Corona-Todeszahlen im eigenen Land abzulenken.

Biden beauftragte Geheimdienste

Zuletzt beauftragte US-Präsident Biden amerikanische Geheimdienste damit, dem Ursprung der Pandemie auf den Grund zu gehen. Die bisherigen Untersuchungen hätten unterschiedliche Einschätzungen ohne abschließende Folgerungen geliefert, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme Bidens. Daher habe er die Geheimdienste angewiesen, ihre Bemühungen zu verstärken und binnen 90 Tagen einen weiteren Bericht dazu vorzulegen.

Mitarbeiter von Forschungsinstitut mit Krankheitssymptomen?

Zudem untersuchen US-Geheimdienste nach eigenen Angaben bereits Berichte, laut denen mehrere Mitarbeiter eines Virusforschungsinstituts in Wuhan bereits im November 2019 mit Covid-19-ähnlichen Symptomen in einem Krankenhaus der chinesischen Stadt behandelt wurden.



Auf diese Dokumente bezieht sich ein Artikel im "Wall Street Journal", der den Mutmaßungen über einen Laborunfall in China als Ausgangspunkt der Corona-Pandemie neuen Auftrieb gegeben hat. Unter anderem hatte das US-Außenministerium im Januar Vermutungen geäußert, dass mehrere Mitarbeiter des Labors in Wuhan im Herbst 2019 – und damit vor den ersten offiziellen Corona-Fällen – erkrankt seien.

