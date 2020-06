In China ist der höchste Anstieg an Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit April verzeichnet worden.

Binnen eines Tages seien 57 neue Infektionsfälle registriert worden, teilte die nationale Gesundheitskommission mit. In der Hauptstadt Peking waren gestern mehrere Wohngebiete abgeriegelt worden, nachdem der Krankheitserreger auf einem Großmarkt aufgetreten war. Außerdem ordneten die Behörden an, dass mehrere Schulen und Kindergärten geschlossen wurden oder nicht - wie ursprünglich geplant - in der kommenden Woche wieder öffnen.