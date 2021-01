China meldet den höchsten Anstieg von Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit mehr als fünf Monaten.

In der Provinz Hebei rund um die Hauptstadt Peking wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden 90 neue Fälle innerhalb weniger Tage gemeldet. Verkehrsverbindungen mit Bussen, Zügen und Flugzeugen in die Provinzhauptstadt Shijiazhuang seien weitgehend unterbrochen, hieß es. Einige Wohngebiete seien abgeriegelt worden. Die elf Millionen Einwohner würden nun getestet. Betroffen von dem neuen Ausbruch des Virus sind auch die Städte Xingtai und Nangong. Die Behörden äußerten sich besorgt über die bevorstehende Reisewelle vor dem chinesischen Neujahrsfest am 12. Februar.



In Japan erwägt die Regierung die Ausrufung des Notstands für die Hauptstadt Tokio und drei benachbarte Präfekturen. Wirtschaftsminister Nishimura teilte mit, dieser solle voraussichtlich von morgen an bis zum 7. Februar gelten

