Wegen des Coronavirus dürfen Reisebüros in China ab sofort keine Pauschalreisen mehr verkaufen.

Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf das Tourismusministerium in Peking. Demnach sind organisierte Reisen sowohl innerhalb Chinas als auch ins Ausland untersagt. Von morgen an bleiben zudem verschiedene touristische Stätten geschlossen, darunter auch Abschnitte der Chinesischen Mauer. Von Reisebeschränkungen in 13 Großstädten sind mehr als 40 Millionen Menschen betroffen.



26 Menschen sind an dem Coronavirus gestorben. In China sind mehr als 800 Krankheitsfälle bekannt, auch aus anderen Ländern werden inzwischen Erkrankungen gemeldet. Die britische Regierung berief eine Krisensitzung ein.