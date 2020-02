Die chinesische Regierung hat die USA wegen des Einreiseverbots für Reisende aus China im Zusammenhang mit dem Coronavirus kritisiert.

Dies sei keine Geste des guten Willens, sagte eine Sprecherin des Außenamts in Peking. Die USA gäben damit ein schlechtes Beispiel ab. Washington hatte einen vorübergehenden Einreisestopp verhängt und diesen mit der potenziellen Ansteckungsgefahr begründet. Ausgenommen sind US-Bürger und ihre Angehörigen.



Zahlreiche Deutsche aus dem vom neuen Coronavirus schwer betroffenen Gebiet um Wuhan in China sind auf dem Heimflug. Sie werden am Mittag in Frankfurt am Main erwartet. In Spanien wurde ein Deutscher positiv auf das Virus getestet. Der Mann sei mit einem in Deutschland infizierten Patienten in Kontakt gewesen, teilte die Regierung in Madrid mit. In Deutschland gibt es sieben bestätigte Fälle.



In China sind nach offiziellen Angaben inzwischen rund 11.800 Menschen infiziert, 259 Menschen starben.