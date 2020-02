Wegen der Coronavirus-Epidemie verschiebt China die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses.

Über einen neuen Termin solle später entschieden werden, berichtete der Staatssender CCTV. Es ist seit der Kulturrevolution das erste Mal, dass der Volkskongress verschoben wird. Eigentlich war das Treffen für März geplant.



Die chinesische Gesundheitskommission meldete heute 150 neue Todesfälle - so viele wie noch nie innerhalb eines Tages. Damit sind in China 2.592 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. In Europa ist Italien mit mehr als 150 Infektionen am schwersten betroffen.