Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua hat ein Satire-Video veröffentlicht, das den Umgang der USA mit dem Coronavirus kritisiert.

In einer Animation mit Lego-Figuren werden Aussagen der Regierungen beider Länder gegenübergestellt. Den USA wird darin vorgeworfen, das Coronavirus trotz Warnungen aus China lange unterschätzt zu haben. Eine animierte Freiheitsstatue erklärt: "Es ist nur eine Grippe". Später sagt sie mehrmals: "Wir haben immer Recht, auch dann, wenn wir uns selbst widersprechen". Vorwürfe der USA, China habe Informationen zurückgehalten, werden in dem Video zurückgewiesen.



Die englischsprachige Animation "Once upon a virus" ist unter anderem auf der Internetseite der Agentur Xinhua und auf Youtube zu sehen. Dort wurde der knapp zwei Minuten lange Clip binnen einer Woche mehr als 1,7 Millionen Mal aufgerufen.



Das Video dürfte die Beziehungen zwischen Washington und Peking weiter belasten. US-Präsident Trump und Außenminister Pompeo haben China zuletzt wiederholt vorgeworfen, für den Ausbruch der Covid-19-Pandemie verantwortlich zu sein und wichtige Informationen darüber unterdrückt zu haben. Seit einigen Wochen wird vor allem von der US-Regierung die Theorie verbreitet, wonach das neue Coronavirus erstmals in einem Forschungslabor in Wuhan auf einen Menschen übergesprungen sein könnte – und nicht, wie von China gemeldet, auf einem Tiermarkt. China weist die Vorwürfe zurück, europäische Politiker fordern Aufklärung.



Nach einem Bericht mehrerer westlicher Geheimdienste, der China ebenfalls Vertuschung vorwarf, forderte auch Bundesaußenminister Maas die Regierung in Peking zu mehr Transparenz auf.



Die Staatsführung in China war zuletzt darauf bedacht, international ein positives Bild ihres Umgangs mit dem Coronavirus zu zeichnen, etwa durch Hilfsangebote und -lieferungen in Ausland.

