China hat auf Äußerungen aus den Vereinigten Staaten zur Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation über den Ursprung der Corona-Pandemie reagiert.

Die USA hätten die internationale Zusammenarbeit und die WHO in den vergangenen Jahren beschädigt, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters einen Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington. Amerika sollte daher nicht mit dem Finger auf China und andere Staaten zeigen, die die WHO in der Pandemie unterstützt hätten.



Der nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan, hatte die Regierung in Peking aufgefordert, alle Daten über die ersten Tage des Corona-Ausbruchs offenzulegen. Man habe ernste Bedenken wegen der Art und Weise, wie die Untersuchung in Wuhan gelaufen sei.

