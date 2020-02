Die chinesische Regierung wirft den USA im Umgang mit der neuen Lungenkrankheit Panikmache vor.

Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte in Peking, die Vereinigten Staaten seien die ersten gewesen, die ihr Konsulat in der Stadt Wuhan evakuiert hätten. Sie hätten auch dem Botschaftspersonal in Peking die Ausreise freigestellt und schließlich ein Einreiseverbot für Ausländer verhängt, die sich in den vergangenen zwei Wochen in China aufgehalten hätten. All das könne nur Angst schüren und sei ein schlechtes Vorbild. Auch habe man keine nennenswerte Hilfe aus den USA erhalten - anders als aus Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Japan, Iran und Russland, die zum Beispiel medizinische Ausrüstung wie Schutzanzüge und Atemmasken geliefert hätten.

Lauterbach warnt vor "verborgenem Rassismus"

China steht wegen der Lungenkrankheit und der damit verbundenen Informationspolitik allerdings selbst in der Kritik. Zuletzt hegte etwa der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach Zweifel an den offiziellen Angaben aus Peking und riet im Deutschlandfunk zu entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Gleichzeitig kritisierte er im Hinblick auf Anfeindungen und Ausgrenzungen chinesischer Staatsbürger im Ausland "verborgenen Rassismus". Wenn das Coronavirus "politisch missbraucht" werde, "dann nehmen wir größeren Schaden durch diesen Missbrauch als durch die Erkrankung selbst", sagte Lauterbach.