Die meisten Infektionen mit dem Coronavirus verlaufen nach Einschätzung chinesischer Wissenschaftler harmlos.

Rund 81 Prozent der Ansteckungen seien als mild einzustufen, erklärte das Chinesische Zentrum für Seuchenkontrolle, das für eine Studie mehr als 72.000 Infektionen ausgewertet hatte. 14 Prozent der Fälle seien dagegen ernst, knapp 5 Prozent sogar lebensgefährlich.



Das höchste Sterberisiko haben der Studie zufolge Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von Diabetikern sowie Menschen mit Atemwegserkrankungen und Bluthochdruck. Insgesamt liege die Todesrate bei 2,3 Prozent. Bisher sind an der neuartigen Lungenkrankheit mehr als 1.870 Menschen gestorben.

Hauskontrollen in Wuhan

Chinesische Staatsmedien berichten über neue Maßnahmen in Wuhan, um alle Infizierten aufzuspüren. Offiziere in Schutzkleidung gehen demnach von Haus zu Haus und überprüfen die Temperatur der Menschen. Jeder Verdächtige werde aufgefordert, sich sofort testen zu lassen. Zudem sollen alle Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten, unter Quarantäne gestellt werden. Die Einwohner von Wuhan beschweren sich in den sozialen Medien über die Ausgangssperre.