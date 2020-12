In China hat ein weiterer Hersteller eines Corona-Impfstoffs die vorläufige Zulassung beantragt.

Das teilte die Firma in Peking mit, die zum Staatskonzern Sinopharm gehört. In der noch laufenden Phase-Drei-Studie habe der Impfstoff bisher eine Wirksamkeit von rund 79 Prozent gezeigt. Dies zeige eine Zwischenauswertung. Die Angabe kann nicht unabhängig überprüft werden, weil bislang keine weiteren Daten aus der Studie veröffentlicht wurden. In China befinden sich mehrere Impfstoffe in der Entwicklung. Bereits im Oktober war dort mit Impfungen begonnen worden, obwohl die Forschung noch nicht abgeschlossen war.



Der in Deutschland eingesetzte Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer schützt Studien zufolge zu 95 Prozent vor einer Erkrankung mit Covid-19.

