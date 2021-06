Das Pharmaunternehmen Curevac hat dem Eindruck widersprochen, die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffes sei unzureichend.

Kein anderes Vakzin sei an so vielen Virusvarianten getestet worden, sagte Curevac-Vorstandschef Haas der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sei es faktisch nicht korrekt, die Zahlen der vorläufigen Wirksamkeit der verschiedenen Produkte nebeneinander zu stellen. In der Studie zum Curevac-Impfstoffkandidaten seien 29 Virusvarianten enthalten.



Das Unternehmen hatte zuvor in einer Pflicht-Börsenmitteilung bekanntgegeben, dass sein Corona-Impfstoff einer Zwischenanalyse zufolge eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades habe.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 18.06.)

+ Debatte: Wie lange soll die Maskenpflicht in Deutschland noch gelten? (Stand: 13.6.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.06.)

+ Corona und Urlaub: Das ist in den Bundesländern möglich (Stand 16.06.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Delta-Variante? (Stand: 14.06.)

+ Impfungen: Wie komme ich an das digitale Impfzertifikat? (Stand 14.06.)

Informationen zu Impfungen

+ Wie sinnvoll sind Impfungen für Kinder? (Stand 13.06.)

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 08.06.)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 09.06)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 12.06.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 02.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.