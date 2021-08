In Dänemark entfällt ab Samstag die Maskenpflicht in den meisten öffentlichen Verkehrsmitteln.

Da inzwischen ein Großteil der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft sei, könne man der Maske in Bussen, Zügen und U-Bahnen Adieu sagen, führte Verkehrsminister Engelbrecht aus. Man kehre nun zu einem weitgehend normalen Alltag zurück. In Flugzeugen und an Flughäfen jedoch bleibe die Maskenpflicht bestehen. Von der nationalen Gesundheitsbehörde hieß es, die Infektionslage im Land sei inzwischen unter guter Kontrolle. Mehr als 60 Prozent der Dänen sind vollständig geimpft.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.