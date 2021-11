Angesichts der steigenden Corona-Zahlen wird in Deutschland weiter über eine Verschärfung der Pandemie-Maßnahmen diskutiert.

Im Gespräch ist unter anderem eine 2G-Regel, wie sie ab Montag in Österreich gilt und in Teilen des öffentlichen Lebens auch in Sachsen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, sagte der "Passauer Neuen Presse", die 2G-Regel müsse bundesweit umgesetzt werden, so dass Zutritt zu Restaurants, Veranstaltungen oder Kinos nur noch Geimpfte oder Genesene bekämen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, forderte die 2G-Regel in Pflegeheimen.



Aus Sicht des Hamburger Virologen Schmidt-Chanasit würde die Maßnahme jedoch nur scheinbar für mehr Sicherheit sorgen. Der Mediziner sagte im Deutschlandfunk, auch Geimpfte und Genesene könnten sich infizieren und das Coronavirus übertragen. Schmidt-Chanasit forderte, stattdessen wieder mehr zu testen.



Bayerns Ministerpräsident Söder, CSU, plädierte im Interview mit der Funke-Mediengruppe für eine Impfpflicht. Kanzleramtsminister Braun sagte dagegen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", eine allgemeine Impfpflicht ergebe nur dann Sinn, wenn dadurch eine Krankheit ausgerottet werden könne. Das Coronavirus aber werde bleiben, weil es auch in Tieren vorkomme, erklärte Braun.

