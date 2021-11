Angesichts der steigenden Corona-Zahlen wird in Deutschland weiter über eine Verschärfung der Pandemie-Maßnahmen diskutiert: Die Debatte über eine Impfpflicht flammt wieder auf. Im Gespräch ist auch eine 2G-Regel, wie sie ab Montag in Österreich gilt und in Teilen des öffentlichen Lebens auch in Sachsen.

Bayerns Ministerpräsident Söder, CSU, plädierte im Interview mit der Funke-Mediengruppe für eine Impfpflicht. Er appellierte an den Deutschen Ethikrat, sich noch einmal grundlegend mit dem Thema zu beschäftigen. Außerdem verlangte Söder die 3G-Regel am Arbeitsplatz.

"Impfpflicht unumgänglich"

Nach Einschätzung des Berliner Rechtswissenschaftlers Christian Pestalozza ist eine Impfpflicht „unumgänglich“, weil sich nicht ausreichend Menschen freiwillig impfen lassen. Der emeritierte Professor für Staatsrecht sieht die grundrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, eine Impfpflicht verfolge ein legitimes Ziel, sei geeignet, erforderlich und zumutbar.



Anders Kanzleramtsminister Braun: Er sprach sich gegen eine Impfpflicht aus. Braun sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", eine allgemeine Impfpflicht ergebe nur dann Sinn, wenn dadurch eine Krankheit ausgerottet werden könne. Das Coronavirus aber werde bleiben, weil es auch in Tieren vorkomme, erklärte Braun.

Bundesärztekammer will 2G deutschlandweit

Für die bundesweite Einführung der 2G-Regel plädierte der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt. Er sagte der "Passauer Neuen Presse", die 2G-Regel müsse bundesweit umgesetzt werden, so dass nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt zu Restaurants, Veranstaltungen oder Kinos bekämen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, forderte die 2G-Regel in Pflegeheimen. Aus Sicht des Hamburger Virologen Schmidt-Chanasit würde 2G jedoch nur scheinbar für mehr Sicherheit sorgen. Der Mediziner sagte im Deutschlandfunk, auch Geimpfte und Genesene könnten sich infizieren und das Coronavirus übertragen. Schmidt-Chanasit forderte, stattdessen wieder mehr zu testen.

2G in Sachsen

Sachsen führt als erstes Bundesland eine umfassende 2G-Regel ein. Damit haben ab Montag nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Innenräumen von Gaststätten sowie zu anderen Veranstaltungen in Innenbereichen. Das teilte Landessozialministerin Köpping von der SPD mit. Die Regeln gelten auch für Großveranstaltungen. Das Landeskabinett beschloss dazu eine neuen Corona-Verordnung, die bis zum 25. November gilt.



In Österreich wurden landesweite Einschränkungen für Ungeimpfte beschlossen. Wie die Regierung in Wien nach Beratungen mit den neun Bundesländern mitteilte, dürfen Menschen ohne Corona-Impfung ab Montag keine Lokale, Hotels, Freizeiteinrichtungen und körpernahe Dienstleister mehr aufsuchen. Man werde die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen, sagte Bundeskanzler Schallenberg. Zudem muss den Angaben zufolge im gesamten Handel, in Museen und Bibliotheken eine FFP2-Maske getragen werden.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.