Die steil ansteigenden Corona-Zahlen führen jetzt auch zu einer Debatte über Weihnachtsmärkte. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte, die Märkte sollten nur mit Zugangsbeschränkungen wie 2G oder 2G-Plus öffnen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) forderte angesichts der Infektionsdynamik sogar die Absage von Weihnachtsmärkten.

Man könne sich doch nicht vorstellen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt stehe, Glühwein trinke und in den Krankenhäusern sei alles am Ende, sagte er dem TV-Sender RTL/ntv. Deutschlands Schausteller sorgen sich um ihre Zukunft und warnen vor den Folgen erneut abgesagter Weihnachtsmärkte. Es sei unerträglich, im zweiten Winter in Folge den Kopf für Versäumnisse des Sommers hinzuhalten, teilte der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds, Albert Ritter, mit. Überall in Deutschland laufe derzeit der Aufbau der etwa 3.000 traditionellen Weihnachtsmärkte auf Plätzen und in den Innenstädten. Weihnachtsmärkte seien nicht mit Indoorveranstaltungen zu vergleichen, führte Ritter gegenüber den Funke-Medien aus. Sie sein auch "nicht der Ballermann auf Mallorca", sondern gehörten zur Tradition, "dort geht es um ein gepflegtes Miteinander."



Die Weihnachtsmarktsaison startet 2021 mancherorts besonders früh, zum Beispiel beim "Winterzauber Berlin" oder in Duisburg. Grund ist, dass Städte den Schaustellern nach der langen Corona-Auszeit höhere Umsätze ermöglichen wollten und den Leuten heimelige Ablenkung.

