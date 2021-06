Die Diskussion über Corona-Schutzmasken des Bundes von angeblich zweifelhafter Qualität hat in Sozialeinrichtungen für große Verunsicherung gesorgt.

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Schneider, sagte im Deutschlandfunk, man müsse sich blind darauf verlassen können, dass Corona-Masken und anderes Schutzmaterial von öffentlichen Instanzen tipptopp in Ordnung seien. Als Laie blicke man aber nicht mehr durch. Einerseits sage Gesundheitsminister Spahn, alles sei in Ordnung. Andererseits bekomme man mit, dass einige Bundesländer Masken zurückgeschickt oder vernichtet hätten, während sie teilweise auch ausgeliefert worden seien. Das Gefühl, die Gefahr nicht ausschließen zu können, sei albtraumhaft für soziale Einrichtungen und die Angehören, führte Schneider aus.

Medienberichte: Millionen Masken vom Bund minderwertig

Nach Recherchen des NDR haben die Bundesländer Millionen der vom Bund bereitgestellten Schutzmasken für die Verwendung gesperrt. Wie der Sender berichtet, fielen sie bei Nachprüfungen durch, oder es gab grundsätzliche Zweifel an der Qualität. Allein Schleswig-Holstein habe vier Millionen Schutzmasken zurückgegeben, die der Bund in der Zeit vom Mai bis August 2020 geliefert hatte. Im vergangenen Winter habe das Bundesgesundheitsministerium neben den Ländern auch mehr als 30.000 Pflegeeinrichtungen direkt mit FFP2- oder vermeintlich gleichwertigen Masken versorgt. In einer Seniorenunterkunft in Schleswig-Holstein kam es dem NDR-Bericht zufolge im Januar nach Verwendung der Masken zu einem Corona-Ausbruch mit 22 Erkrankungen und drei Toten. Das Bundesgesundheitsministerium erklärte, alle gelieferten Masken seien in einem standardisierten zweistufigen Verfahren geprüft worden.

