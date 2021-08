In der Debatte um eine mögliche Impfstatusabfrage unter Beschäftigten unterstützt Bundeswirtschaftsminister Altmaier die Position der Arbeitgeber.

Der CDU-Politiker sagte in Berlin, an vielen Orten müssten die Bürger Auskunft über ihren Status geben, um Zutritt etwa zu Restaurants zu erlangen. Es sei eine Selbstverständlichkeit, dass auch im betrieblichen Arbeitsprozess diese Auskünfte erteilt werden sollten. Zumindest wenn Auskünfte über den Impfstatus sinnvoll seien, um die innerbetrieblichen Abläufe zu erleichtern. Er werde sich in der Bundesregierung dafür einsetzen. Zuvor hatte auch Bundesgesundheitsminister Spahn erklärt, er könne sich eine solche Maßnahme vorstellen.



Zurückhaltend äußerte sich indes Bundesarbeitsminister Heil. Die Frage sei, auf welcher Rechtsgrundlage eine solche Regelung umgesetzt werden könne, führte der SPD-Politiker im RBB-Hörfunk aus.



Der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeber, Dulger, dringt auf eine Impfstatus-Abfrage. Deutliche Ablehnung kam vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der von einem "No-Go" sprach. Es habe die Arbeitgeber nicht zu interessieren, ob ihre Beschäftigten geimpft seien.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.