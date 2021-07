Die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus ist jetzt auch in den USA die dominierende.

Aus Genom-Analysen des Virus gehe hervor, dass inzwischen mehr als die Hälfte aller Ansteckungen auf Delta zurückgingen, sagte die Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC, Walensky, in Washington. In einzelnen Landesteilen wie dem Mittleren Westen liege der Anteil bereits bei rund 80 Prozent. Die Delta-Variante setzt sich nach Walenskys Angaben vor allem in Regionen mit einer niedrigen Impfquote durch. Sie wies zudem darauf hin, dass ungeimpfte Menschen in den USA derzeit 99,5 Prozent aller Corona-Todesfälle ausmachten. Dies zeige, wie wichtig es sei, dass sich die Menschen rasch immunisieren ließen, betonte die Behördenchefin. In den Vereinigten Staaten haben bislang rund 67 Prozent der Erwachsenen mindestens die erste Impfung und 58 Prozent beide Impfungen erhalten.



In Deutschland ist die Delta-Variante bereits seit Ende des vergangenen Monats vorherrschend. Dies hatte gestern das Robert Koch-Institut mitgeteilt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 08.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 07.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.